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Gazze'den İsrail hapishanelerindeki çocukların serbest bırakılması çağrısı

Gazze Ablukasını Kırma Halk Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların serbest bırakılması için uluslararası camiayı İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.

05.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 05.04.2020 21:34
Gazze'den İsrail hapishanelerindeki çocukların serbest bırakılması çağrısı
Gazze Ablukasını Kırma Halk Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İsrail hapishanelerindeki Filistinli çocukların serbest bırakılması için uluslararası camiayı İsrail'e baskı yapmaya çağırdı.
Komite Başkanı Cemal el-Hudari, 5 Nisan Filistin Çocuk Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hapishanelerinde yaklaşık 200 Filistinli çocuk bulunuyor. Bu çocukların sıkıntıları ve ailelerinin endişeleri koronavirüs salgını nedeniyle artıyor." ifadesini kullandı.
Uluslararası camianın, Filistinli tutukluların özellikle de çocukların serbest bırakılması için acilen harekete geçmesi ve gerçek anlamda İsrail'e baskı uygulaması gerektiğini belirten Hudari, çocukların İsrail'in uygulamaları nedeniyle en temel haklarından bile mahrum kaldığını kaydetti.
Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 220'si çocuk olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Gazze, Güncel
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