Haberler » Güncel » Gazze'den İsrail tarafına 20 roket atıldı - Haber

Gazze'den İsrail tarafına 20 roket atıldı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail tarafına 20 roket atıldığını açıkladı.

23.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:54Gazze'den İsrail tarafına 20 roket atıldı
ordusu, abluka altındaki Şeridi'nde İsrail tarafına 20 roket atıldığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail tarafında sirenlerin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, atılan 20 roketten 10'unun İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
Yerel basın, bölgede paniğe neden olan roket atışları nedeniyle can kaybı ve herhangi bir hasar oluşmadığını aktardı.
Roket atışlarının İsrail askerlerinin bu sabah Gazze Şeridi sınırında bir Filistinliyi şehit etmesinin ardından ortaya çıkan insanlık dışı görüntülerden saatler sonra yapılması dikkati çekti.
İsrail askerleri bu sabah sınıra "patlayıcı madde" yerleştirdiği gerekçesiyle 2 Filistinliye ateş açmış, bunlardan biri hayatını kaybetmiş diğeri de yaralanmıştı.
Bölgede bulunan Filistinliler hayatını kaybeden kişinin naaşını almak istemiş ancak İsrail ordusuna ait askerler gruba ateş açarak engel olmuştu.
İsrail ordusuna ait bir buldozer, ölen Filistinlinin cesedini yerlerde sürükledikten sonra kepçeyle alarak bölgeden uzaklaşmıştı.

İsrail, Sabah, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  23 Şubat Pazar İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 23 Şubat 2020 Pazar (Haftalık burç yorumları)
12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
23.02.2020 20:43:08