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Gazze halkının üçte biri aşırı yoksulluk sınırının altında yaşıyor

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı Vekili Gazi Hamad, Gazze halkının üçte biri aşırı yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.

20.10.2019 16:46Gazze halkının üçte biri aşırı yoksulluk sınırının altında yaşıyor
Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı Vekili Gazi Hamad, Gazze halkının üçte biri aşırı yoksulluk sınırının altında yaşadığını söyledi.
Gazze'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamad, Gazze nüfusunun yüzde 33,8'nin aşırı yoksulluk sınırının altında yaşadığını belirterek, 2019'da Gazze'deki yoksulluk ve işsizlik oranının yüzde 75'lere ulaştığını ifade etti.
Gazze halkının yüzde 70'inin de gıda güvensizliği sorunuyla mücadele ettiğine dikkati çeken Hamad, halkın büyük kısmının yoksulluk nedeniyle yiyecek ve içecek maddelerini borç yoluyla almak zorunda kaldığını dile getirdi.
Hamad, İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerinden dolayı Gazze halkının çok zor ekonomik koşullar altında yaşadığının altını çizdi.
İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Kalkınma Bakanlığı, Filistin, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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