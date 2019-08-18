Haberler» Güncel» Haber

Gazze'nin 20'li yaşlardaki şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Gazze Şeridi'nde dün sınır tellerine yakın bir bölgede İsrail askerlerince öldürülen 20'li yaşlardaki 3 genç son yolculuğuna uğurlandı.

18.08.2019 16:04 Gazze'nin 20'li yaşlardaki şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Gazze Şeridi'nde dün sınır tellerine yakın bir bölgede İsrail askerlerince öldürülen 20'li yaşlardaki 3 genç son yolculuğuna uğurlandı.
İsrail askerleri tarafından şehit edilen Muhmut el-Velayide (24), Muhammed el-Teramisi (26) ve Muhammed Ebu Namus'un (27) naaşı Gazze sokaklarında omuzlarda taşındı.
Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından şehitlerin cenaze namazı evlerine yakın yerlerdeki camilerde kılındı.
Cenaze namazının ardından Beyt Lahya'daki El-Kassam Camisi'ne getirilen şehitler beldenin kabristanında defnedildi.
Öte yandan Hamas Hareketi tarafından olaya ilişkin yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı orantısız güç kullandığı ve suç işlediği belirtildi.
Hamas tarafından uluslararası toplumun yaşananlara sessiz kalması da eleştirildi.
İsrail ordusu dün silahlı Filistinlilerin Gazze ve İsrail arasındaki tellere yaklaşması nedeniyle ateş açıldığını iddia etmişti.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:20   Urla'da orman yangını (1)
16:20   Hafif ticari araç istinat duvarına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
16:20   Suriyeli aile, yolda bulduğu bin euroyu sahibine teslim etti
16:19   Ovit Yaylası'nda en iyi mıhlama yapmak için yarıştılar
16:19   ESNAFTAN İMAMOĞLU'NA SİTEM: BAŞKANIM DÜN KİMSEYE NEDEN ULAŞAMADIK
16:19   SULAR ALTINDA KALAN TARİHİ CAMİ İBADETE KAPANDI
16:19   MUĞLA MUMCULAR'DA ORMAN YANGINI