Gazze Şehidini Uğurladı

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/israil/' title='İsrail'>İsrail</a> askerlerinin abluka altındaki <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/gazze-seridi/' title='Gazze Şeridi'>Gazze Şeridi</a> sınırında düzenlenen barışçıl 'Büyük <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/donus/' title='Dönüş'>Dönüş</a> Yürüyüşü' gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan Cihad Munir Harare (24) için <a class='keyword' href='/gazze/' title='Gazze'>Gazze</a>'de cenaze töreni düzenlendi.