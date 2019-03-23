23 Mart 2019, 14:03
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Gazze Şehidini Uğurladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan Cihad Munir Harare (24) için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu şehit olan Cihad Munir Harare (24) için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi. Güncel
Kaynak: AA