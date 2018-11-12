Gazze Şehitlerini Uğurladı

Gazze Şeridi
'nin güneyindeki Han
Yunus kentinde İsrail
'in şehit ettiği 7 Filistinli toprağa verildi.
Gazzeliler şehitlerini toprağa uğurlamak için akın etti. İçlerinde Hamas
Lideri İsmail Haniyye'nin blunduğu on binlerce Filistinli dün gece saatlerinde İsrail tarafından şehit edilen 7 kişinin cenazesine katıldı.
İsrail güçleri dün gece Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine kara ve havadan saldırılar düzenledi. İsrail özel kuvvetlerinden bir ekip Han Yunus kentine girmeye çalışırken Filistin direnişi ateş açtı, 1 İsrail askeri öldürüldü, 7 Filistinli direnişçi ise şehit düşmüştü. - GAZZE
Han,İsrail,Gazze
12 Kasım 2018 Pazartesi 17:00