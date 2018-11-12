Gazze Şehitlerini Uğurladı

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:21



12 Kasım 2018 Pazartesi 17:21

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail'in şehit ettiği 7 Filistinli toprağa verildi.İçlerinde Hamas Lideri İsmail Haniyye'nin bulunduğu on binlerce Filistinli, İsrail tarafından şehit edilen 7 kişinin cenazesine katıldı. Törenin ardından şehitlerin cenazeleri toprağa verildi.İşgalci İsrail güçleri dün gece Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine kara ve havadan saldırılar düzenledi. İsrail özel kuvvetlerinden bir ekip, Han Yunus kentine girmeye çalışırken Filistin direnişi ateş açtı. Olayda 1 İsrail askeri öldürüldü, 7 Filistinli direnişçi ise şehit düştü.(İHA)