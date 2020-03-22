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Gazze Şeridi'nde ilk korona vakası tespit edildi

Filistin'de korona virüsü vaka sayısı 53'e yükselirken, Gazze Şeridi'nde ilk kez 2 kişide korona virüsü tespit edil.Filistin'de korona virüsü vaka sayısı 53'e yükseldi.

22.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:30
Gazze Şeridi'nde ilk korona vakası tespit edildi
Filistin 'de korona virüsü vaka sayısı 53'e yükselirken, Gazze Şeridi'nde ilk kez 2 kişide korona virüsü tespit edil.
Filistin'de korona virüsü vaka sayısı 53'e yükseldi. Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Ebu el-Riş, düzenlediği basın toplantısında geçen Perşembe gün Pakistan 'dan dönen 2 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Tespit edilen hastaların Refah Sınır Kapısı'ndan ilk girişlerinden itibaren karantina altında tutulduğunu vurgulayan el-Riş, şehrin içine giriş yapmadıklarını söyledi.
Öte yandan Filistinli yetkililer, ülkede hastalardan 17'sinin tedavi görerek iyileştiğini ifade etti.
Gazze'de korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında restoranların, kafelerin ve düğün salonlarının kapatılması ve cuma namazının bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesine karar verildi.
(Hamad Alnajjar/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler : fahrettin koca, Pakistan, Filistin, Gazze, Güncel

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