Gazze Sınırında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail
askerlerinin Gazze-İsrail sınırında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı
İsrail askerlerinin Gazze- İsrail sınırında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada saldırının Gazze Şeridi
'nin orta kesimindeki Mağazi Kampı'nın doğusunda olduğu belirtilerek hayatını kaybeden kişinin kimliğinin ise henüz belirlenemediği aktarıldı. - GAZZE
Sağlık Bakanlığı,İsrail,Gazze
08 Kasım 2018 Perşembe 20:18