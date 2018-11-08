Gazze Sınırında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail
askerlerinin Gazze-İsrail sınırında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı
İsrail askerlerinin Gazze- İsrail sınırında bir grup Filistinliye ateş açması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada saldırının Gazze Şeridi
'nin orta kesimindeki Mağazi Kampı'nın doğusunda olduğu belirtilerek hayatını kaybeden kişinin kimliğinin ise henüz belirlenemediği aktarıldı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Sağlık Bakanlığı,İsrail,Gazze
08 Kasım 2018 Perşembe 20:21