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- Gazze sınırında 122 kişi yaralandı

- Gazze sınırında 122 kişi yaralandıGAZZE - Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 122 kişinin yaralandığı açıklandı.

23.08.2019 23:12
- Gazze sınırında 122 kişi yaralandı
- Gazze sınırında 122 kişi yaralandı
GAZZE - Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 122 kişinin yaralandığı açıklandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 122 kişinin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada İsrail askerlerinin sağlık çalışanlarını da hedef aldığı ve bu sebeple yaralıların arasında 3 sağlık çalışanının da olduğu kaydedildi.
- Gazze sınırında 122 kişi yaralandı

İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Kaynak: İHA

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