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Gazze sınırında 97 kişi yaralandı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı açıklandı.

19.07.2019 22:27 Gazze sınırında 97 kişi yaralandı
Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı açıklandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 97 kişinin yaralandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada İsrail askerlerinin birçok gazeteci ve sağlık çalışanlarını da hedef aldığı belirtildi. - GAZZE
Kaynak: İHA
Filistin, İsrail, Dönüş, Gazze, 3. Sayfa

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