Gazze Sınırında Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Filistinlilerin Gazze- İsrail
sınırında devam ettikleri Geri Dönüş
Yürüyüşü'nde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu gösterilerinde ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi.
Filistinlilerin - Gazze İsrail sınırında İsrail işgaline karşı devam ettikleri barışçıl gösterilerde, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu bugün yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin sağlık bakanlığı sözcüsü Eşref el- Kudra ölen ikinci kişinin kimliğini Adham Nidal İmara (17) olarak açıklarken en az 100 kişinin de yaralandığını aktardı. Kudra bununla birlikte yaralıların arasında 26 çocuk ve 8 kadın olduğunu belirtti.
Kudra sabah saatlerinde de 'Muhammed Cihad
Cevdet Saad' isimli bir gencin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. - GAZZE
Dönüş, İsrail, Gazze, 3. Sayfa
Kaynak: İHA