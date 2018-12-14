Gazze Sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" Gösterileri 38. Cumasında (4)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sınırda toplanan Filistinliler Filistinli gençlerin taş atmasıFilistin bayrakları taşıyan göstericiler Lastiklerden yükselen dumanlar İsrail
askerlerinin zırhlı araçlarıİsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi
sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 75 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 75 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralananlar arasında bir foto muhabiri ve 7 sağlık çalışanın olduğu ifade edilerek yaralıların sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
İsrail,Filistin,Dönüş,Gazze
14 Aralık 2018 Cuma 20:56