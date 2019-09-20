Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistin
bayraklarıyla sınıra yürünmesiSınırda toplanan göstericilerin taş atmasıYaralı gence müdahale edilmesiAyağından vurulan gazeteciye ilk yardım yapılması vem ambulansa taşınması İsrail
ablukası altındaki Gazze
Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerinde 74 Filistinli yaralandı.Gazze'de Han Yunus kentinin doğusundaki İsrail sınırında toplanan Filistinliler, İsrail karşıtı slogan atarak gösteri düzenledi. İsrail güçlerinin göstericilere müdahalesi sonucu 74 Filistinli yaralandı. Göstericiler, sapanla taş atarak karşılık verdi.