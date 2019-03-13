Gazze Yararına Kermes Düzenlendi

İnsani Yardım Vakfı
(İHH
) Siirt
Şubesi, Gazze
'deki mazlumlara destek amaçlı kermes düzenledi. Zübeyde Hanım
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
bahçesinde düzenlenen kermes ile ilgili bilgi veren İHH Siirt Kadın Kolları Başkanı Fatma Erdemci, Gazze'deki drama İslam aleminin sessiz kalmaması gerektiğini söyledi.
Kermese yoğun bir ilgi olduğunu kaydeden Erdemci, İHH olarak Türkiye
geneli başlatılan "Gazze'deki mağdurlar için engelleri birlikte kaldıralım" kampanyasına Siirt olarak 15 tekerlekli sandalye ile destekte bulunmayı amaçladıklarını aktardı.
İHH, Siirt, Gazze, Güncel
Kaynak: AA