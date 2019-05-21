Gazze'ye Hayat Ol" Platformundan 430 Aileye Gıda Yardımı

" Gazze
'ye Hayat Ol" Platformu, İsrail
ablukası altındaki Gazze'de yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu. Türkiye
merkezli platformun koordinatörü Ramazan Aseliyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk yardımseverlerin bağışlarıyla Gazze'deki 430 aileye gıda kolisi dağıttıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler
Dünya Gıda Programı tarafından Aralık
2018'de yayımlanan rapora göre, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi
'nde halkın yüzde 70'i gıda sıkıntısı çekiyor.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.
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Kaynak: AA