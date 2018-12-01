Gazze'ye Yardım Kermesi

Elazığ İHH
İnsani Yardım Derneği Çocuk Birimi, " Gazze
'ye ışık ol" sloganıyla yardım kermesi düzenledi.
Mustafa Kemal Ortaokulu'nda organize ettikleri kermes için stant açan İHH Çocuk Birimi, öğrencilerle daha önce hazırladıkları oyuncak, el işi ve yöresel ürünleri satışa sundu.
Elazığ Genç
İHH Bayan Sorumlusu Nevin Ertay, İsrail
zulmünün bitmek tükenmek bilmediğini, bu nedenle Filistinlilerin yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi.
Filistinlilere ellerinden gelen yardımı yapacaklarını dile getiren Ertay, "Yılın belirli dönemlerinde zor durumda olan Müslüman kardeşlerimiz için kermesler düzenliyoruz. Bu ay da kermesimiz Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz için olacak. Abluka altındaki kardeşlerimizin bir nebze de olsa dertlerine çare olabilmek için çocuklarımızla birlikte yaptığımız ürünleri satışa sunduk." diye konuştu.
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:07