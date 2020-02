Gazzeli aile kumaş ve tentelerin çatı görevi gördüğü evde yaşam mücadelesi veriyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan 6 çocuklu Subh ailesi, yağmurun ve soğuğun bastırdığı bu kış günlerinde çatısı dahi bulunmayan derme çatma bir evde yaşam mücadelesi veriyor.BM verilerine göre nüfusun yüzde 46'sının yoksulluk sınırının altında yaşadığı Gazze'nin Beyt Lahiya beldesinde yer alan 40 metrekarelik evin, ne bir mutfak veya banyosu ne de kışın soğuk ve yağmurdan, yazın ise sıcaktan koruyan bir çatısı bulunuyor.Çatı görevini görmesi için kumaş ve tentelerin kullanıldığı evde ısınmak ve yemek pişirmek için ise ateş yakılıyor.AA muhabirine konuşan Filistinli anne Saide Subh, yağmur sularının içeriye dolduğu 15 metrekarelik odada çocuklarını ısıtmak için ateş yakmak zorunda kaldıklarını ve yaşları henüz küçük olan yavrularını ateşten korumak için her an teyakkuzda olduğunu anlattı.Gazze'de artık had safhaya ulaşan işsizlik sorununun herkesi olduğu gibi kendilerini etkilediğini dile getiren Subh, günlük tarım işçiliği yapan eşinin son zamanlarda iş bulmakta zorluk çektiğini ifade etti.Evin ve çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlandıklarını söyleyen Filistinli anne, küçük oğlunun kendisinden daha iyi yaşamlara sahip olan arkadaşlarından utandığı için okula gitmek istemediğini dile getirdi.Mutfak tüpü dahi onlar için hayalEvin çatı görevini gören tente ve kumaşları gösteren Subh, "Hava soğuk, evimiz bu halde. Çocuklar hastalıktan başını kaldıramıyor. Hasta olduklarında da doktorun yazdığı ilaçları alacak parayı bulamıyoruz." dedi.Mutfak tüpü alamadıkları için yemekleri odanın ortasında yaktıkları ateşte hazırladığını aktaran Subh, bu durumun çocukları için tehlike arz ettiğini ancak yapacak başka bir şeyinin de olmadığını söyledi.Çocuklarının bu nedenle birkaç defa küçük kazalar geçirdiğini aktaran Filistinli anne, bir mutfak tüpüne sahip olmanın dahi kendileri için şu an bir hayal olduğunu vurguladı.Sadece 3 battaniyeleri varÇocuklarının en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamanın "boğazında bir yumru" olduğunu anlatan Filistinli anne, 8 kişinin yaşadığı bu evde sadece 3 battaniye bulunduğunu söyledi.Sesi titreyerek "Geceleri çok soğuk oluyor." diyen Subh, yaşadıkları zorluk nedeniyle zaman zaman çocuklarını başka bir aileye vermeyi dahi düşündüğünü gözyaşları içinde anlattı."Çok üşüyorum"Subh ailesinin minik üyesi 5 yaşındaki Nur ise ayağındaki yanığı göstererek, "Annem yemek hazırlıyordu. Ayağıma ateş sıçradı, yandım." dedi.Diğer akranları gibi yaşamak istediğini söyleyen küçük kız, "Ben çok üşüyorum. Kalacak düzgün bir evimiz yok." şeklinde konuştu.İsrail yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in insani işler konusundaki yardımcılarından Ursula Mueller, geçen ay yaptığı açıklamada, Gazze'deki işsizliğin yüzde 45, gençler arasındaki işsizliğin ise yüzde 60'lara ulaştığını, nüfusun yüzde 46'sının yoksulluk sınırı altında yaşadığını ve yüzde 60'ının da gıda güvenliğinin olmadığını söylemişti.