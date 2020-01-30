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Gazzeli çocuklardan sözde barış planı protestosu

Gazzeli çocuklar da ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etti.

30.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:23
Gazzeli çocuklar da ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etti.
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Kampı'nda düzenlenen yürüşe katılan çocuklar 'de birliğin sağlanmasına çağrı yapan ve sözde barış planını reddeden pankartlar taşıdı.
Filistin Ulusal Girişimi Hareketi yetkililerinden Nebil Diyab, yürüyüş sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'in değişmez değerlerine bağlılığımızı ve sözde barış anlaşmasını reddettiğimizi duyurmak için buradayız." dedi.
"Filistinli mültecilerin topraklarına dönme hakkı kutsaldır ve zamanla değişmez. Bizler ulusal egemenliğimize ve Gazze'deki ablukanın kaldırılması davasına bağlıyız." diyen Diyab, söz konusu barış planının asla uygulamaya konulamayacağını vurguladı.
Gazzeli çocuklardan sözde barış planı protestosu

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Filistin, Güncel

Kaynak: AA


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