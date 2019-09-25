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Gazzeli gençlerden "Gençlik Gemisi" girişimi

Filistinli gençler, Gazze Şeridi'nde yaşadıkları kötü şartlara dikkat çekmek ve sorunlarını çözmek için "Gençlik Gemisi" ismini verdikleri bir girişim başlattı.

25.09.2019 19:08Gazzeli gençlerden
Filistinli gençler, Gazze Şeridi'nde yaşadıkları kötü şartlara dikkat çekmek ve sorunlarını çözmek için "Gençlik Gemisi" ismini verdikleri bir girişim başlattı.
Gençler bu adımla, Gazze Şeridi'ndeki gençlerin tüm sorunlarını yetkili makamlara iletebilmek ve pratik çözümler bulabilmek için hükümet kurumları, uluslararası kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarına ziyaretler düzenlemeyi ve etkinlikler organize etmeyi amaçlıyor.
Gazze'de düzenlenen basın toplantısında konuşan girişimin üyelerinden Eşref Sukkar, amaçlarının Gazze'deki gençlerin mesajlarını yetkili kurum ve kuruluşlara iletmek olduğunu söyledi.
Filistinli kurumların verilerine göre, İsrail'in 12 yılı aşkın süredir kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, işsizlik oranı yüzde 52 iken yoksulluk oranı ise yüzde 80'leri geçiyor.

Hükümet, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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