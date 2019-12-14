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Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara "gözü gibi" bakıyor (1)

İsrail'in abluka altında tuttuğu ve her fırsatta saldırı düzenlemekten geri durmadığı Gazze Şeridi'nde, doğadaki en narin hayvanlardan birisi olarak bilinen "Rim" türü ceylanları besleyen hayvansever, tüm olumsuzluklara rağmen ceylanlara bir yaşam alanı oluşturmak için çabalıyor.

14.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:23
'in abluka altında tuttuğu ve her fırsatta saldırı düzenlemekten geri durmadığı Şeridi'nde, doğadaki en narin hayvanlardan birisi olarak bilinen "Rim" türü ceylanları besleyen hayvansever, tüm olumsuzluklara rağmen ceylanlara bir yaşam alanı oluşturmak için çabalıyor.
Gazze'nin güneyindeki ez-Zehra bölgesinde yaklaşık bir dönümlük bir arazi içinde 17 ceylan besleyen Gazzeli iş adamı Alaaddin el-A'rac, bu ceylanlardan 16'sının Rim türü birisinin ise 'da yaşayan bir ceylan türü olduğunu söyledi.
Gazzeli hayvansever güzel gözleri ile bilinen ceylanlara

Avrupa, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


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