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Gazzeli kadınlar İsrail ablukasını protesto etti - BEYT HANUN

Filistinli kadınlar, İsrail'in 2006'dan beri Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı protesto etti.

22.10.2019 14:27
Filistinli kadınlar, İsrail'in 2006'dan beri Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı protesto etti.
Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Ablukayı Kırma Ulusal Yüksek Heyeti tarafından Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) sınır kapısında organize edilen gösteriye onlarca Gazzeli kadın katıldı.
Heyete bağlı Kadın Komiteleri sorumlusu İktimal Hamad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tüm dünyadan, Gazze ablukasını kaldırması için İsrail'e baskı yapmalarını istiyoruz." dedi.
"Kadınlar bugün, abluka kaldırılıp özgürlüğe ulaşana kadar, ulusal ilkeler uğruna direnişlerini sürdüreceklerini yeniden vurguluyor." ifadesini kullanan Hamad, İsrailli sorumluların Filistinlilere karşı işledikleri suçlar sebebiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanması gerektiğini kaydetti.
Hamad ayrıca, Arap ülkelerine İsrail ile siyasi normalleşmeye son vererek Filistin davasının yanında durmaları çağrısı yaptı.
İsrail, 2006'dan bu yana yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.
Gazzeli kadınlar İsrail ablukasını protesto etti - BEYT HANUN

Beyt Hanun, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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