Gazzeli Yusuf'un yaşama azmi ve başarıları engellerini gölgede bırakıyor

Doğuştan elleri ve ayakları olmayan Gazzeli Yusuf Ebu Amira'nın yaşama azmi ve başarıları engellerini geride bırakıyor.Abluka altındaki Gazze'nin batısındaki Eş-Şatı Mülteci Kampı'nda yaşayan 23 yaşındaki Ebu Amira, gündelik hayatını kimseye muhtaç olmadan idame ettiriyor. Eğitimini başarılı bir şekilde sürdüren Filistinli genç, aynı zamanda spor aktiviteleri de yapıyor.Yaşama azminin adeta en iyi örneklerinden birini sergileyen Ebu Amira, halihazırda Gazze'deki İslam Üniversitesinde son sınıfta okuyor, bilgisayar ve cep telefonu kullanabiliyor, burnuyla cep telefonu aramalarını ve mesajlarını cevaplıyor, ağzıyla kalem tutarak yazı yazıyor, merdivenleri tek başına inip çıkıyor, yüzüyor ve jimnastik yapıyor.AA muhabirine eğitim sürecini ve azim dolu yılları anlatan Filistinli genç, küçük yaşta babasına kendisini okula yazdırması için ısrarcı olduğunu belirterek, "Çok ağladım. Ben de diğer çocuklar gibi okumak yazmak istiyorum dedim; direttim." sözleriyle okula başlangıç sürecinden bahsetti.Çok çalıştığını ve not ortalamasını her yıl 90'ın üzerinde tutmayı başardığını dile getiren Ebu Amira, üniversitede şu anki ortalamasının 93 olduğunu söyledi.Kalemi arkadaşı ve bir sırdaşı olarak gördüğünü, hislerini ve düşüncelerini yazmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Ebu Amira, ümitsizliğe düşmeden hayal ettiği birçok şeyi gerçekleştirdiğini ifade etti.Üniversitede bölüm olarak hukuku seçtiğini belirten Ebu Amira, engelli insanların ve haksızlığa uğramışların haklarını savunmak istediğini dile getirdi. Güçlü iradeHayatına her gün yeni bir şey katmaya çalıştığını aktaran Yusuf Ebu Amira, zorluk ve engellerine meydan okuyabilmeleri için insanlara ilham kaynağı olabilmek adına bir yıl önce Youtube kanalı açtığını söyledi.Kanalının takipçileri tarafından büyük beğeni topladığını, bir videosunun bir aydan kısa bir zaman diliminde 50 binden fazla kişi tarafından izlendiğini ifade eden Filistinli genç, gösterilen bu ilginin kendisini daha büyük başarılar gerçekleştirme konusunda heveslendirdiğini vurguladı.Engelleri yüzünden hiçbir zaman eksiklik hissetmediğine değinen Ebu Amira, "Engelli olma durumu, bedenle değil, irade ve azimle alakalıdır. Hiçbir engeli bulunmayan, kolu bacağı olan ancak onları kullanmayan çok insan var." diye konuştu.Ulaşım sıkıntısıEbu Amira, sosyal hayatta en çok ulaşım konusunda sıkıntı çektiğini dile getirerek, çoğu zaman kendisini alabilecek bir aracı uzun süre beklemek zorunda kaldığını anlattı.Okulda ise engelleri sebebiyle herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığını vurgulayan Filistinli genç, gününün çoğunu, okulda eğitimle, ders çalışmayla, sporla ve internet başında geçirdiğini aktardı.Kendisine daha uygun şartlar içinde olduğunu düşündüğü yabancı üniversitelerde yüksek lisans yapmak ve akademik ilerleme sağlamak istediğini ifade eden Yusuf Ebu Amira, engelliler için düzenlenen uluslararası yüzme ve jimnastik şampiyonalarına katılmayı arzu ettiğini söyledi.Filistin İstatistik Kurumunun verilerinde Gazze'deki engelli nüfusu oranının yüzde 6,8 olduğu belirtilerek 127 bin 962 kişinin en az bir engelinin bulunduğu kaydediliyor.Birleşmiş Milletler (BM) 3 Aralık tarihini, Uluslararası Engelliler Günü ilan etmişti.