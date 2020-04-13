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Gazzeli zanaatkâr, kullanılmaz haldeki eşyaları Filistin motifleriyle yeniden canlandırıyor

İsrail'in Temmuz 2014'te düzenlediği saldırıda Filistin kültürel mirasını temsil eden ürünler sattığı dükkanı yıkılan Gazzeli zanaatkar Cemal Ebu Alyan, kullanılamaz haldeki eşyaları Filistin motifleriyle süsleyerek, geri dönüştürüyor.

13.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:22
Gazzeli zanaatkâr, kullanılmaz haldeki eşyaları Filistin motifleriyle yeniden canlandırıyor
İsrail 'in Temmuz 2014'te düzenlediği saldırıda Filistin kültürel mirasını temsil eden ürünler sattığı dükkanı yıkılan Gazzeli zanaatkar Cemal Ebu Alyan, kullanılamaz haldeki eşyaları Filistin motifleriyle süsleyerek, geri dönüştürüyor.
Elektronik atıklar başta olmak üzere artık işlevini yitirmiş eski eşyaları yeniden şekillendirerek geleneksel Filistin motiflerinin bulunduğu farklı amaçlar için kullanılabilecek objelere dönüştüren Ebu Alyan, bu işi halihazırda boş vakitlerini değerlendirmek ve kültürünü korumak için yaptığını söyledi.
AA muhabirine konuşan 56 yaşındaki Gazzeli, sık sık ikinci el eşyaların satıldığı pazarları gezdiğini belirterek, "Bu şekilde gezerken artık kullanılamaz haldeki vantilatör başlıklarını gördüm. Bunları geri dönüştürebilirim diye düşündüm. Bunlar için bazen küçük meblağlar ödüyor bazen de ücretsiz alıyorum." dedi.
Kullanılmayan vantilatörlere Filistin motiflerini işlemeye başladığını anlatan Ebu Alyan, bunun için gerekli olan yünü de yine eski eşyaların satıldığı pazarlardan temin ettiğini söyledi.
Gerekli malzemeleri bir araya getirdikten sonra yapacağı işe uygun bir desen tasarladığını ifade eden Ebu Alyan, desene uygun renklerdeki ipleri demirlerin arasındaki boşluklardan geçirerek dokuma işlemine başlıyor.
Ebu Alyan, ortaya çıkardığı farklı boylardaki objelerin yapımının hayli zaman aldığını dile getirdi. Filistinli zanaatkar, günde en az 3 saat çalısırsa büyük bir parçayı 10 gün, küçükleri ise 5 günde tamamladığını aktardı.
Öncelik Filistin geleneksel kültürünün korunması
Çalışmalarını tasarlarken Filistin kültürüne uygun motifleri tercih ettiğini söyleyen Ebu Alyan, motiflerini dokurken edindiği tecrübe sayesinde kağıt ya da hesap makinesi kullanmaya ihtiyaç duymadığını anlattı.
Ebu Alyan sadece motiflerde değil, renk tercihlerinde de Filistin kültürünü yansıtmaya çalıştığını, eski dönemlerde özellikle kadın kıyafetlerinde bulunan renkleri kullanmaya gayret gösterdiğini aktardı.
Yaptığı objelerin, özel günler ve merasimlerde kullanıldığına işaret eden Ebu Alyan, ortaya çıkardığı ürünlerin kimi zaman çiçek veya takı kutusu olarak bazen de davetlilere ikram edilecek tatlıların sunumunda kullanıldığını dile getirdi.
Ebu Alyan, küçük parçaların ise hediye paketi şeklinde kullanıldığını belirtti.
Yaptığı işte hata payının sıfır olması gerektiğini kaydeden Ebu Alyan, ufak bir hatada tüm parçanın sökülüp yeniden yapılması gerektiğini aktardı.
İsrail'in 2014 saldırılarında dükkanı kullanılmaz hale geldi
Ebu Alyan, İsrail'in 2014 yılında Gazze'ye düzenlediği, 51 gün süren ve yaklaşık 11 bin evin tamamen yıkıldığı saldırıları hatırlatarak, Filistin kültürel mirasını yansıtan tarihi objeleri sergilediği dükkanının da bu saldırılarda hizmet veremez hale geldiğini söyledi.
Koleksiyonunda, geleneksel kıyafetler, kılıç, tepsiler, sürahiler, bakır kaplar gibi parçaların olduğunu belirten Filistinli, yaklaşık altı yıldır dükkanın yeniden imarı için beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Güncel
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