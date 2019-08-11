Gazzeliler bayram namazını doğu sınırında kıldı

Gazzeliler, bayram namazını doğu sınırı yakınında kıldı.

Gazze'nin doğu sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemlerinin gerçekleştirildiği bölgede toplanan yüzlerce kişi, Filistin direniş gruplarının liderlerinin de bulunduğu kalabalıkla saf tuttu.

Namaz elbiselerini giyen çocukların da ailelerinin yanında bayram namazına katıldığı görüldü.

Bayram hutbesini okuyan İslami Cihad yöneticisi Halid el-Batş, "Filistin halkı, Büyük Dönüş Yürüyüşü eylemleri konusunda ısrarcı olduğu, Yüzyılın Anlaşması'nı ve Filistin davasının tasfiye çabalarını reddettiği yönünde mesaj veriyor. Açlık, kapıların kapatılması ve abluka, halkın bu konudaki düşüncesini değiştiremeyecek." dedi.

Filistin halkının, Arap ülkelerine yerleştirilme projelerini kabul etmediğini vurgulayan Batş, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da yaşananları "tehlikeli" olarak değerlendirdi.

İsrail'in Kudüs'te yapmak istediklerini gerçekleştiremeyeceğini vurgulayan Batş, Filistin davasının karşı karşıya bulunduğu tehlikelerle mücadele için ulusal birliği sağlama çağrısında bulundu.

Filistin'de Fetih ile Hamas hareketleri arasında 2007'den bu yana devam eden siyasi bölünmüşlük, yapılan pek çok anlaşmaya rağmen sona erdirilemedi.

Kaynak: AA