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Gazzelilerden açlık grevinde bulunan Filistinlere destek

Gazzeliler, İsrail hapishanelerinde açlık grevinde bulunan Filistinlilere destek amacıyla Kızılhaç binası önünde gösteri düzenledi.

22.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:50Gazzelilerden açlık grevinde bulunan Filistinlere destek
Gazzeliler, hapishanelerinde açlık grevinde bulunan Filistinlilere destek amacıyla Kızılhaç binası önünde gösteri düzenledi.
Onlarca Gazzeli, Kızılhaç binası önünde toplandı. Gösterinin ardından Gazzeliler cuma namazını da burada kıldı. İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Ahmed el-Mudellel, cuma hutbesinde "Filistinli tutuklular İsrail hapishanelerinde acı çekiyor. Filistinli tutuklular ortak meselemiz. Tüm Filistin halkının, özellikle de direniş gruplarının öncelikleri arasında Filistinli tutuklular yer alıyor." dedi.
İsrail'i, Filistinli tutuklulara zarar vermemesi konusunda uyaran Mudellel, insan hakları kuruluşlarına da "İsrail hapishanelerindeki tutukluların kurtuluşu için müdahale edin" çağrısı yaptı.
İsrail hapishanelerindeki 5 Filistinli tutuklu, "idari tutukluluk" uygulamasına son verilmesi ve cezaevi koşullarının iyileştirilmesi talebiyle açlık grevi başlatmıştı.
İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ile 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 500'e yakını idari tutuklu, 230'u çocuk olmak üzere, 5 binden fazla Filistinli bulunuyor.

Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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