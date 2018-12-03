Gazzelilerden Siyasi Bölünmüşlüğü Bitirme Çağrısı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:59



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:59

Gazzeli balıkçılar ve çiftçiler, Hamas ve Fetih hareketlerinin siyasi bölünmüşlüğü bitirmeleri talebiyle gösteri düzenledi.Tarım Çalışma Komiteleri Birliği ile Filistinli Çiftçilerin Yolu Hareketi tarafından organize edilen eylemde, "Halk ayrılığın bitmesini istiyor" sloganları atıldı.Gazze'deki parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Filistin bayrakları ile "Ayrılık, bunu yapanlar için bir utançtır", "Fetih ve Hamas! Bu ayrılık ne zamana kadar?" yazılı dövizler taşıdı.AA muhabirine konuşan Tarım Çalışma Komiteleri Birliği'ne bağlı Balıkçılar Komitesi Koordinatörü Zekeriya Bekir, "Filistinlilerin hayatının her alanını etkileyen siyasi bölünmüşlüğün bitirilmesini istemek için bugün burada toplandık. Bu konuda ısrarcıyız. Ayrılık bitmeli ki uluslararası topluma tek ses olup ablukanın ve işgalin son bulması için çağrıda bulunalım." dedi.Eylem aracılığıyla uluslararası topluma, Filistinli çiftçi ve balıkçıların İsrail ihlallerinden korunması gerektiği yönünde mesaj vermek istediklerini dile getiren Bekir, uluslararası topluma ayrıca Gazzelilerin yaşamını derinden etkileyen ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.Gazze'de Ablukayı Kırma Halk Komitesi verilerine göre, bölgede işsizlik yüzde 70'e, fakirlik oranı ise yüzde 80'e ulaştı. Ortalama kişi başı günlük gelir yaklaşık 2 dolar civarında.Hamas'ın Gazze'de yönetime geldiği 2007'den bu yana Filistin topraklarında siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.Bölünmüşlüğü sonlandırmak için sarf edilen çabalar neticesinde Kahire'de gerçekleştirilen müzakereler sonucu 12 Ekim 2017'de "Uzlaşı Anlaşması" imzalanmıştı. Ancak Fetih ile Hamas hareketleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulanmasında zorluklar yaşanıyor.