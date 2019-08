"GB güncellemesi KOBİ'leri için yeni fırsatlar yaratacak"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı, Gümrük Birliği'nin (GB) güncellenmesinin, Türkiye ve AB KOBİ'leri için yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.TÜRKONFED ve SEDEFED Politika ve Ekonomi Danışmanı Haluk Tükel'in moderatörlüğünde gerçekleşen "Gümrük Birliği'nin Modernleştirilmesinde KOBİ ve Sektörlerin İncelenmesi" paneline, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ülgen, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Profesörü Sübidey Togan, TÜRKONFED Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek, Business Alliance of Slovakia (BAS) Brüksel Temsilcisi Erik Szedely ve Daha İyi Yargı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hande Hançar Çelik katıldı.Gümrük Birliği'nin modernleşmesinin KOBİ'ler için yaratacağı yeni fırsatlar ve sürecin KOBİ'lerin ihtiyaçları açısından hangi politika önerileriyle ele alınması gerektiği tartışıldı. Toplantıda, sürece "Önce Küçüğü Düşün" ilkesi ile KOBİ odaklı yaklaşım ve etki analizi ile başlanmasının önemi vurgulanırken, KOBİ'lerin özel ihtiyaçlarına yönelik finansman araçlarının tasarlanması önerisi de getirildi.Toplantıda Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin KOBİ'ler için yaratacağı yeni fırsatların altı çizilirken, KOBİ'lerin bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmesi için atılması gereken adımlar da masaya yatırıldı. Etkinlik, moderatörlüğünü TÜRKONFED ve SEDEFED Politika ve Ekonomi Danışmanı Haluk Tükel'in yaptığı "Gümrük Birliği'nin Modernleştirilmesinde KOBİ ve Sektörlerin İncelenmesi" paneli ile devam etti.Ali Avcı: Süreçten azami faydalanmaları için KOBİ'lere özel finansman araçları geliştirilmeliKonuşmasında, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin Avrupa Birliği ve Türkiye iş dünyasının hizmet ve diğer sektörlerde yeni pazarlara erişme kapasitelerini artıracağını, KOBİ'lerin küresel düzeyde daha etkili desteklenmesine imkan tanıyacağını vurgulayan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı,"Gümrük Birliği Anlaşması'nın 21. yüzyılın zorlu küresel ekonomi ve ticaret iklimi doğrultusunda modernleşmesi; daha da güçlü bir yatırım ve ticaret ilişkisi sağlayacak; iş yaratma, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınmada kritik rol üstlenen Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki KOBİ'ler için çeşitli fırsatlar yaratacaktır. Bu amaçla modernizasyon sürecinde 'Önce Küçüğü -yani KOBİ'leri- Düşün' ilkesi doğrultusunda KOBİ odaklı bir yaklaşımın genel perspektife eklemlenmesi gerekiyor. Güncellemeden kaynaklanan zorluklara istinaden KOBİ seviyesindeki ihtiyaçların belirlenmesi, KOBİ'lere özel finansman araçlarının tasarlanması, olası bir güncellemenin potansiyel sektörel etki analizlerinin yapılması ve Vize konusunun çözüme kavuşturulması önemli birer ihtiyaç olarak öne çıkıyor."Ali Avcı, yenilenen Gümrük Birliği ve canlanan Avrupa Birliği sürecinin Türkiye'de demokrasiden yatırım ortamına, gelişen ekonominin gereklerinden sürdürülebilir kalkınma amaçlarına kadar her alanda çok belirleyici bir etken olacağını da vurguladı.Hüseyin Öztürk: Güncelleme sürecinde sektörel kazanımlarımızı korumamız KOBİ'lerimiz için çok önemliGümrük Birliği güncellemesinin özellikle hazır giyim sektöründe yatırım ortamı ve istihdam üzerinde olumlu bir etki yaratacağını söyleyen Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, sektörünün Gümrük Birliği ile ilişkilerde öncü sektör olmaya devam ettiğini belirtti. "Gümrük Birliği'nin modernleşmesi süreci tüm sektörlerimiz gibi tekstil ve hazır giyimin ve bu sektördeki KOBİ'lerimizin önünü açacak" diyen Hüseyin Öztürk şöyle devam etti:"Gümrük Birliği ile yeni anlaşmada sektörümüzün düşük yatırım bedeli, yüksek istihdamı ve sosyal barışa katkısının ön planda tutulması çok önemli. Türkiye'nin toplam ihracatında kilogram değeri ortalama 1.35 dolar iken, hazır giyimin kilogram başına ihracat bedeli 19.2 dolar seviyesinde. Bu, yüksek teknolojinin de ilerisinde. Gelinlik, takım elbise gibi ürünlerde ihracatımızın kilogram değeri 200 dolara kadar çıkıyor. Şimdi Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi sürecinde sektörümüzün kazanımlarının korunması çok önemli.TÜRKONFED GB'nin güncellenmesine yönelik çağrısını her platformda dile getiriyorTÜRKONFED, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik çağrısını her platformda ve AB paydaşlarıyla görüşmelerinde dile getiriyor. Son olarak Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi (EESC) "KOBİ'ler perspektifinden AB ve Türkiye arasında ticaretin geliştirilmesi ve yatırım ortamının fırsatları" başlıklı raporunda TÜRKONFED'in görüş katkısına yer verildi. Gümrük Birliği'nin güncellenmesine başlanmasını çağrısı açısından dikkat çeken rapor 21. yüzyıl ticaret anlaşmalarının gereğini içerecek bir anlaşmanın demokrasi ilkeleri doğrultusunda Türkiye'nin ekonomik yönetişimini güçlendireceği, olumlu ekonomik yakınsama sağlayacağı ve daha geniş bir çerçevede AB'ye entegrasyonunu destekleyeceğini belirtiliyor. ((Fotoğraflı)- İstanbul