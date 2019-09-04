Haberler» Güncel» Haber

GBC'den Rektör Hatipoğlu'na ziyaret

Gaziantep Basın Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Arif Kurt ve Yönetim Kurulu üyeleri, İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

04.09.2019 09:49 GBC'den Rektör Hatipoğlu'na ziyaret
Gaziantep Basın Cemiyeti Gaziantep Şube Başkanı Arif Kurt ve Yönetim Kurulu üyeleri, İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu ziyaret etti.

Gaziantep Basın Cemiyeti (GBC)Yönetim Kurulu Başkanı Arif Kurt ve Yönetim Üyeleri İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu ziyaret ederek, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi alan GBC üyeleri, Rektör Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na basın olarak destek vereceklerinin altını çizdi. Rektör Hatipoğlu ise Gaziantep Basın Cemiyetine teşekkür ederek, üniversite ile ilgili yapılacak projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyarette GBC Başkanı Arif Kurt, Rektör Hatipoğlu'na plaket ve kitap hediye etti. - GAZİANTEP

Nihat Hatipoğlu, Arif Kurt, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:00   Transferin şampiyonu Kayserispor oldu
12:00   Kolombiya'da barış süreci bitmiyor, testten geçiyor
11:59   Başkent'te karanlık nokta kalmıyor
11:58   Zabıta Teşkilatı'ndan Başkan Kılca'ya ziyaret
11:58   İnegöl'de 1 kişinin öldüğü 'çiftetelli' davası yeniden görülecek
11:57   Organlarıyla 4 kişiye hayat verecek
11:57   Denizli'de kalp sağlığı konulu seminer düzenlenecek