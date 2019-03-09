Gbf'nin İkinci Ayağı Antalya'da Yapıldı

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BAHÇEŞEHİR Üniversitesi'nin kuruluşundan itibaren düzenlenen Global Business Forum'unun (GBF) ikinci ayağı Antalya'da yapıldı. Forumda, iş ve eğitim dünyasından isimler, tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak dijital dönüşüm, girişimcilik, yeni medya ve inovasyon konuları hakkında bilgi verdi.Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda düzenlenen ve tüm gün süren programda 'Dijital Dönüşüm Çağında Sürdürülebilir Değişim' adı altında; genç girişimciler, dijital dünyada oyun (espor), yeni medya, güncel trendler, gastronomide değişen trendler gibi konular masaya yatırıldı. Global Business Forum'da medya, iş dünyası ve uzman akademisyenler bilgi birikimlerini, lise düzeyinde eğitim gören genç katılımcılarla paylaştı.AMAÇ, GENÇLERE FARKLI BAKIŞ AÇISI KATABİLMEKForum kapsamında ilk olarak 'Genç Girişimciler' paneli düzenlendi. Panelin moderatörü digital dönüşüm danışmanı Tunç Özgül, Antalya ve çevre illerden gelen yaklaşık 400 öğrenciyle panel gerçekleştirdiklerini, öğrencilerin enerjisinin çok yüksek olduğunu anlattı. Tunç Özgül, dijital dönüşüm çağında genç öğrencilere farklı bir bakış açısı katabilmeyi amaçladıklarını, deneyimlerini ve kişisel tavsiyelerini paylaştıklarını söyledi.Panelde, öğrencilerin merak ettiği konulara cevap bulduğunu da anlatan Özgül, "Birçok meslek değişecek ve değişiyor. Burada genç arkadaşlarımız bunun ne kadar farkında olursa kendilerini o konuda eğitebilir ve geliştirebilirler diye düşünüyorum. Şu anda tekrarlanabilir mesleklerin yapay zeka ve makineler tarafından yapılacağı ön görülüyor ki bu çok mantıklı. Eskiden hesap makinesi icat olmadan önce kalem kağıtla, abaküsle hesap yapıyorduk. Ama şimdi hesap makinesi kullanmadan hesap yapan kimse yok. Bundan şikayet eden de yok. Onun için meslekler bu bağlamda değişecek. Özellikle yaratıcılık, makine-insan çalışması gerektiren konularda çok daha fazla insana ihtiyaç var. Buralara daha çok önem verilecek ama etkilenmeyecek hiçbir meslek yok. Çok meslek değişecek. Onun için ülke olarak, gençler ve bireyler olarak hazırlanmamız lazım" diye konuştu.'EKRAN SAYILARINI ÇOĞALTARAK ÇEŞİTLENDİK, DEĞİŞTİK'Forumun ikinci oturumu ise 'Yeni Nesil Medya ve Güncel Trendler' adıyla düzenlenen panel oldu. Panelin moderatör 360+Media Interactive Başkanı Zehra Öney, bu tür etkinlerde çok sık yer aldıklarını, bu etkinlikler sayesinde öğrencilerle yeni bilgileri paylaştıklarını anlattı.Zehra Öney, şunları kaydetti:"Yeni nesil medyayı şu anda kullanıyoruz. Hatta bizi dinleyen öğrenciler bu konuda bizden daha bilgililer. Medya kanalları da yeni gelişen teknolojilerle artık beklentimizi karşılayacak şekilde evriliyor. Televizyon hala televizyon ama ekranları çoğaldı, radyo hala radyo ama hareket halindeyken de çeşitli ekranlara radyo koyduk. Dolayısıyla aslında sevdiklerimizi kaybetmedik ama ekran sayılarını çoğaltarak çeşitlendi, değiştik. Bu değişim çok ciddi iş yükü getiriyor insanlara. Çok fazla içerik üretmemiz gerekiyor. Artık içerik çok çabuk tükeniyor. İnsanlar da çok çabuk sıkılarak terk ediyorlar.ÖĞRENCİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİGBF programına Manavgat Bahçeşehir Anadolu Lisesi'nden katılan son sınıf öğrenci Cansın Ertekin, alanlarında yetkili kişilerden bilgi almak için panelleri takip ettiğini, meslek seçiminde kafasındaki karışıklığı giderebileceğini belirtti.Cansın Ertekin, "Başta yazılımla uğraştım. Daha sonra telefonumla bir video çekip onun renklerini değiştirerek medya işine girdim. Şimdi uluslararası yarışmalarda drone operatörlüğü yapıyorum. Açıkçası ben ne olmak istediğimi bilmiyorum. Yazılım da olabilir drone operatörlüğü de olabilir. Buraya gelen uzmanlardan bilgi almaya geldim" diye konuştu.GBF'nin üçüncü ayağı ise 6 Nisan 2019'da Bursa'da gerçekleşecek. - Duran