01 Aralık 2018 Cumartesi 12:19



01 Aralık 2018 Cumartesi 12:19

Trakya Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Topluluğu, GDG Edirne DevFest2018 bilişim festivali düzenlendi.Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalde bilişim sektörü temsilcileri öğrencilere bilgi verirken, öğrenciler de sektörle ilgili soruları temsilcilere yöneltti.Topluluğun akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GDG Edirne'nin Google'nin dünyaya yayılmış topluluklarından biri olduğunu söyledi.Türkiye'de GDG'nin 20 topluluğu olduğunu belirten Taşkın, "Etkinliklerin finansmanını Google sağlıyor. Ayrıca bu kapsamda iki öğrencimiz yurt dışında düzenlenen kongrelere katıldı. Yeni teknolojik gelişmelerle ilgili bilgiler aldılar.Buraya geldiklerinde geliştirici guruba teknolojik gelişmeleri anlatmış oldular. Google'nin geliştirmiş olduğu teknolojik yenilikler bu etkinliklerde anlatılıyor. Ayrıca öğrencilerimiz sektör temsilcileriyle buluşarak sorular yönlendiriyorlar." diye konuştu.