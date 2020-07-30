GDO ve Yem Hijyeni toplantısı

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, kentte faaliyet gösteren çiftlikler, yem fabrikaları ve yem ticareti yapan aracı firmalara GDO tabloları ve Yem Takip Sistemi kullanımı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gıda ve Yem Şube Müdürü Taner Akcakaya "GDO'lu yemler hakkında kısa bilgilendirmesinin ardından, Biyogüvenlik Kanunu ve Biyogüvenlik Kurulu'nun genel tanımlaması, İlgili mevzuat çerçevesinde GDO bildirimlerinin yapılma şekli ve GDO'lu Yemler Hakkında Uygulama Talimatı konu edildi. Toplantının ikinci bölümünde Yem Kontrol ve Takip Sistemi'nde örnek senaryolar eşliğinde uygulama eğitimi yapıldı. Kontrol Görevlilerinin sıkça rastladığı ve işletmelerin zaman zaman sorduğu soruların yanıtlandığı toplantıya Kırklareli'de faaliyet gösteren birçok işletme katılım gösterdi. - KIRKLARELİ