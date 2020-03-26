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GDZ Elektrik Aliağa'da planlı kesinti yapacak

GDZ Elektrik, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Aliağa'da kesinti yapılacağını duyurdu.

26.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:05
GDZ Elektrik Aliağa'da planlı kesinti yapacak

GDZ Elektrik resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre 27 Mart 2020 Cumartesi günü Aliağa 'nın bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek. 12:00- 13:00 saatleri arasında Batıçim Liman, Gümrük Müdürlüğü, İdç Liman, Egeçelik, Habaş Liman Ölçü, Şahin Kömür, Habaş Liman, Habaş Liman Yeni Su Pompaları ve civarlarında elektrik kesintisi yaşanacak.

GDZ ELEKTRİKTEN ÖNEMLİ HATIRLATMA

GDZ İzmir İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kesinti öncesinde; Elektrikle çalışan cihazların devreden çıkartılması ve jeneratörlerin şebeke ayırıcılarının açılması gerektiği bildirildi. Altyapı çalışmaları nedeniyle bildirimli elektrik kesintileri için; GDZ Elektrik çağrı merkezini (186) arayabilirsiniz.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Batıçim, 27 Mart, Aliağa, Güncel

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