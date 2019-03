Gearbox, Yeni Borderlands Oyunu Mask Of Mayhem'in Bir Trailer'ını Yayınladı

Kaynak: WebTekno

Gearbox, bugün ismi Borderlands 3 olması beklenen fakat Mask of Mayhem olduğu ortaya çıkan yeni Borderlands oyunu için bir trailer yayınladı. Yayınlanan video, bir oynanış videosu olmadığı için oyunla ilgili çok fazla detay göstermiyor olsa da Mask of Mayhem'de kapana kısılmış tanıdık yüzlerle karşılaştığımızı söyleyebiliriz.Yarın (28 Mart) Türkiye saatiyle 21.00'da başlayacak Gearbox PAX East canlı yayın panelinde oyunun tanıtımı gerçekleştirilecek ki Gearbox, bu ayın başlarında yeni oyun için tarih vermiş ve oyuncuları beklentiye sokmuştu. Bu yüzden gerçekleştirilecek tanıtım çok da sürpriz olmadı.Gearbox'ın bu seriye dair son oyunu olan Borderlands: The Handsome Collection'ın üstünden tam olarak dört yıl geçti. Siz Borderlands sevenlerin yeni oyundan beklentileri neler? Yanıtlarınızı yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.