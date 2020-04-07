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Gebe köpek, mahsur kaldığı yerde 6 yavru doğurdu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde doğum yaptığı yerde suların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

07.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:47
Gebe köpek, mahsur kaldığı yerde 6 yavru doğurdu

MERSİN'in Erdemli ilçesinde doğum yaptığı yerde suların yükselmesi nedeniyle mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu, itfaiye ekibinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Erdemli'nin 9 Ocak mevkiinde yer alan Lemas Vadisi Kanyonu'ndaki Limonlu Deresi, yağışlar ve yüksek kesimlerden gelen kar suları nedeniyle yükseldi. Dere yatağını ikiye ayıran su, çobanlarla birlikte hayvan otlatmaya gittiği tahmin edilen bir köpeğin mahsur kalmasına neden oldu. Balık tutmak için bölgeye giden vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Şube Müdürlüğü itfaiye ekipleri, bölgeye ulaştı. Arama kurtarma eğitimli itfaiye ekibinden 1 kişi, beline halat bağlayarak derinlik ölçmeye yarayan teçhizatla birlikte karşıya geçti.

KÖPEKLERE ULAŞTILAR

Burada anne köpeğe ulaşan itfaiye görevlisi, terkedilmiş hurda bir karavanın altından gelen sesler nedeniyle baktığı yerde 6 yavru köpek buldu. Bunun üzerine bir kişi daha aynı yöntemle genişliği 10 metreyi bulan, derinliği ise göğüs hizasına ulaşan dereyi aşarak yavrulara ulaştı. İtfaiye personelinin kucağında karşı kıyıya taşınan anne köpek ve yavruları, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçirilen anne köpeğin açlıktan dolayı zayıf düştüğü ve gereken takviyeler yapılarak kısa sürede eski sağlığına kavuşacağı, yavruların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kurtarılan anne köpeğe itfaiye ekipleri tarafından 'Karamel" ismi verildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Erdemli, İtfaiye, Güncel
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