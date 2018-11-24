Gebeler, Vm Medical Park Bursa'da Çok Mutlu

VM Medical Park Bursa Hastanesi, gelenekselleştirdiği Mutlu Gebe Okulu'nu 12'nci kez düzenledi. Hastane Konferans Salonu'nda yapılan etkinlikte anne adaylarının ve bebeklerinin sağlığını yakından ilgilendiren konularda çok önemli bilgilendirmeler yapıldı.

GEBELERE ÖNEMLİ BİLGİLER…

"Sağlığa değer katan hizmet" anlayışıyla sosyal sorumluluk çalışmalarına da hızla devam eden VM Medical Park Bursa Hastanesi, "Mutlu anneler, mutlu bebekler, mutlu gelecek" sloganıyla imza attığı 12. Mutlu Gebe Okulu'nda hayat kurtaracak bilgilerin paylaşılmasını sağladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nureddin Vurgun, anne sütünün önemi; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Rukiye Gönüllü, hafta hafta gebelik ve gebelikte yapılan testler; Uzman Psikolog Dilara Kazancı da beden imgesi konularında sunum gerçekleştirdi. Yaşam Bankası'ndan Esin Ağaoğlu da Yaşam Bankası ve kordon kanı hakkında katılımcıların sorularına yanıtlar verdi. Katılımcılara hamilelik dönemi ve sonrasında dikkat etmeleri gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı.

HAMİLE PİLATESİ YAPILACAK

Doç. Dr. Nureddin Vurgun, anne sütünün bir annenin bebeğine verebileceği en güzel, ilk ve en değerli hediye olduğunu dile getirirken emzirmenin anne için bir görev değil, hak olduğunu söyledi. Op. Dr. Rukiye Gönüllü de gebelik sürecinde yapılması gereken bazı testler olduğunu belirterek test sonuçlarına göre gerekli adımların atılmasının hayati önemde olduğu uyarısını yaptı. Psikolog Dilara Kazancı da gebelikte değişen beden şekli nedeniyle bedenle ilgili düşünce, algı ve duyguların değişebildiğinin altını çizdi. VM Medical Park Bursa Hastanesi Konferans Salonu'nda 29 Kasım Perşembe saat 13'te de Ercan Avcı ile 'Hamile Pilatesi' etkinliği gerçekleştirilecek.