Gebelik Hesaplama

Doğum genellikle gebe kaldıktan yaklaşık 38 hafta sonra veya son adet döneminden yaklaşık 40 hafta sonra gerçekleşmektedir. Dünya Sağlık Örgütü 37 ila 47 hafta arasında sürecek normal bir hamilelik dönemi tanımlamaktadır.

Doğmamış bebek rahimde yaklaşık 38 hafta geçirir, ancak ortalama gebelik süresi 40 hafta olarak sayılır. Bunun nedeni, hamileliğin genellikle iki hafta sonra ortaya çıkan gebe kalma tarihinden değil, kadının son döneminin ilk gününden sayılmasıdır.

Bebeğinizin doğum tarihini belirlemek için LMP'nizin ilk gününden itibaren 280 gün (40 hafta) sayabilirsiniz. Ancak tam tarihi her zaman doğru hesaplayamayabilirsiniz. Bebeklerin sadece %5'i hesaplanabilen gün için doğmuştur. O günden önceki veya sonraki iki hafta boyunca doğum yapma olasılığınız yüksektir. Hamilelik hesaplama yaparken bebeğinizin normal doğum süresi 39-41 hafta arasında tam dönem olarak kabul edilmektedir.

Hamilelik üç trimestere ve haftalara ayrılır:

İlk üç aylık dönem - 12 haftaya kadar gebe kalma

1.Hafta: Bu ilk hafta aslında adet döneminizin gerçekleştiği haftadır. Bu hafta bebeğiniz henüz bir vücut halini almamış olsa bile 40 haftalık hamileliğinizin bir parçası olarak sayılır.

2.Hafta: Bu garip gelebilir, ama hala hamile değilsiniz! Yumurtanızın sperm tarafından döllenmesi sadece bu haftanın sonuna kadar gerçekleşecek.

3.Hafta: Gebe kaldıktan otuz saat sonra hücre ikiye ayrılır, üç gün sonra hücre (zigot) 16 hücreye ayrılıyor ve İki gün sonra, zigot fallop tüpünden uterusa (rahim) yerleşiyor. Gebe kaldıktan yedi gün sonra, zigot dolgun uterus astarına (endometriyum) giriyor ve zigot artık blastosist olarak biliniyor.

4.Hafta: Gelişmekte olan bebek pirinç tanesinden daha küçük bir boyutta. Hızla bölünen hücreler, sindirim sistemi de dahil olmak üzere çeşitli vücut sistemlerini oluşturma süreci içerisindedir.

5.Hafta: Gelişen sinir tüpü sonunda merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) haline gelecektir.

6.Hafta: Bebek şimdi embriyo olarak anılmaya başlanıyor. Yaklaşık 3 mm uzunluğunda ve bu aşamada, annenin adet dönemini önleyen özel hormonlar salgılanmaya başlanmaktadır.

7.Hafta: Embriyo plasenta ve amniyotik kese geliştirerek kalbin atmasını sağlamaya başladı. Plasenta, annenin kan dolaşımından oksijen ve besinlere erişmek için uterus duvarına yerleşmeye çalışıyor.

8.Hafta: Hızla büyüyen omurilik şimdi yaklaşık 1.3 cm uzunluğunda ve kafa orantısız bir büyüklükte gelişmeye başlıyor.

9.Hafta: Bu haftada gözler, ağız ve dil oluşuyor. Gelişen minik kaslar embriyonun hareket etmeye başlamasını sağlamakla beraber kan hücreleri embriyonun karaciğeri tarafından yapılmaktadır.

10.Hafta: Embriyo şimdi bir fetus olarak biliniyor ve yaklaşık 2.5 cm uzunluğundadır. Tüm vücut organları oluşmaya başladı artık. Daha önce yumrulara veya küreklere benzeyen eller ve ayaklar artık parmak ve ayak parmakları olarak şekillenmeye başladı. Bu haftada beyin aktiftir ve beyin dalgaları var olmaya başlamıştır.

11.Hafta: Kalbi de haftalara bağlı olarak gelişmeye devam ediyor. Buna ek olarak diş etleri ve diş eti tomurcuklanmaları oluşmaya başladı.

İkinci üç aylık dönem - 12 ila 24 hafta

12.Hafta: İlk trimester kombine tarama testi (maternal kan testi + bebeğin ultrasonu) bu süre zarfında yapılabilir. Bu test trizomi 18 (Edward sendromu) ve trizomi 21'i (Down sendromu) kontrol eder.

13.Hafta: El ve ayaklar gelişmeye devam ediyor, fetüsün uzunluğu 7 cm'den büyük bir halde.

14.Hafta: Göz kapakları tamamen gelişti ve artık vokal kordları olduğu için bebek ağlama seviyesine geldi. Ağlamasına ek olarak parmaklar ve ayak parmaklarını emmeye başlayacak seviyede gelişimini gerçekleştirmeye devam ediyor.

15.-16. Hafta: Fetus yaklaşık 14 cm uzunluğundadır. Kirpiklerin ve kaşların ortaya çıkmasına ek olarak artık dilde tat alma duygusunu geliştirdi. İlk trimester testi yapılmadıysa, ikinci trimester maternal serum taraması bu zamanda yapılacaktır.

18.-19. Hafta: Bu haftalar için fetal morfoloji taraması yapılacak; yapısal anormallikleri, plasenta pozisyonunu ve çoğul gebelikleri kontrol etmek için yapılan bir taramadır. Bu haftalar arasında bebeğinizde hıçkırık durumunun sıklıkla yaşanması söz konusudur.

20. Hafta: Fetus yaklaşık 21 cm uzunluğuna erişti. Kulaklar tamamen gelişti ve dış dünyadanboğuk sesler duyabilir bir hale geldi. Parmak uçlarında baskıları hissettiği bir döneme giriş yaptı. Cinsel organları artık tamamen gelişmiş bir durumda.

Üçüncü üç aylık dönem - 24 ila 40 hafta

24. Hafta: Fetus yaklaşık 33 cm uzunluğundadır. Göz kapakları gelişimini tamamladı ve bebek gözlerini açıp kapatmasını öğrenmeye başladı. Bu hafta içerisinde cilt ince saçlarla (lanugo) kaplanmaya başlandı ve bir mumsu sekresyon tabakası (vernix) ile korunmaya alındı. Ciğerlerinin de gelişmesi ile beraber solunum hareketlerine başladı.

28.Hafta: Bebeğiniz şimdi yaklaşık 1 kg veya 2 kilo ağırlığındadır ve yaklaşık 25-37 cm boyutları arasındadır. Büyüyen ve gelişen vücuda göre orantısız olan kafa bölgesi artık bu hafta içerisinde vücutla orantılı bir hale geldi.

32. Hafta: Bebek zamanının çoğunu uykuda geçirdiği bir hafta içerisine girdi. Hareketleri artık daha güçlü ve koordineli bir halde. Yavaş yavaş doğum için hazırlıklara başladı ve kendini kaydırarak 'baş aşağı' pozisyonunu aldı.

36. Hafta: Bebek yaklaşık 46 cm uzunluğunu ulaştı. Bu haftadan itibaren hızlı bir şeklde akciğer gelişimini tamamlamaya başlıyor. Artık doğum için yerini almaya başlayan bebek başını annesinin pelvisine yerleştirdi. Bebek bu zaman içerisinde doğarsa, prematüre bebek olarak doğuyor.

40. Hafta: Bebek yaklaşık 51 cm uzunluğunda ve artık doğmaya hazır. Doğum anne ve bebek arasındaki fiziksel, hormonal ve duygusal faktörlerin bir kombinasyonu olarak başlamaktadır.

Hamilelik, annenin son adet döneminin ilk gününden başlayarak 40 hafta olarak sayılır. Tahmini doğum tarihiniz yalnızca size rehberlik etmek içindir.

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