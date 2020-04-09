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Gebelikte Covid 19 riskine dikkat

Hastane Derindere Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. İnci Öz'den anne adaylarının koronavirüse karşı alması gereken tedbirleri ve bu dönemde gebelik izlemlerinin nasıl yapılabileceğini öğrendik.

09.04.2020 08:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 08:29
Gebelikte Covid 19 riskine dikkat

Dünyada koronavirüs salgınının hızla arttığı bu dönemde hamileler daha çok endişeleniyor. Peki hamileler bu süreçte hangi kurallara dikkat etmeli?Acil durum ve şikâyetleri olduğunda neler yapmalı?

COVID-19 enfeksiyonu tüm dünyanın yeni karşılaştığı bir enfeksiyondur. COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili bilgi birikimi gelen güncel verilerle hızla yenilenmektedir. Daha önceki yıllarda yaşadığımız viral solunum yolu enfeksiyon salgınlarında gebelikte düşük, erken doğum, gebelik kayıpları gibi problemler ve annelerde ciddi tablolar gözlenmiştir. Halen COVID-19'lu gebe hastalarda gebe olmayan kişilere göre daha ciddi bir hastalık tablosunun oluştuğuna dair bir bilgi yoktur.

Sosyal İzolasyon Önemli

Hastalığın yayılması hızının yavaşlatılması ve kişilerin hastalığa maruz kalmasının önlenmesi için sosyal izolasyon çok önemlidir.Evden dışarı çıkmayı gerektirecek ciddi bir zorunluluk veya acil bir durumyoksa gebelerin"Evde Kal Türkiye" sloganına uygun şekilde evde zaman geçirmeleri önemlidir.

El Temizliği Olmazsa Olmaz

Korunmada en önemli noktalardan biri ellerin 20 saniye süre ile su ve sabunla yıkanması, ellerle yüze ağız, burun ve göze dokunulmaması ve sosyal izolasyon uygulanmasıdır.

Zorunlu Kalmadıkça Kalabalık Ortamlara Girmeyin

Sosyal izolasyon günlerinde birlikte yaşadığımız ev halkı dışındaki arkadaş, komşu, akrabalarla yüzyüze görüşmekten kaçınılması gerekir. Yüz yüze temas yerine iletişimlerin telefon, sosyal medya gibi yollarla sürdürülmesi önemlidir. Sağlıklı kişilerin ev ortamında maske kullanmasına gerek yoktur; ancak kalabalık ortamlara girilmesi zorunlu ise (otobüs, metro gibi toplu taşım araçları, kalabalık iş yerleri) maske kullanılması önerilir. Kapalı ortamların belli aralıklarla temiz hava ile havalandırılması önemlidir.

Zorunlu Haller Dışında Rutin Kontroller Ertelenebilir

Acil durumlar veya ciddi şikâyetler dışında herhangi bir yakınması olmayan gebelerin zorunlu rutin kontrollerine ve aşılarına gitmeden önce telefon veya elektronik ortamda bu kuruluşun ( hastane, 1. Basamak sağlık kuruluşları, özel hastane veya muayenehane, klinikler) rutin hizmet vermeye devam etme durumunu, rutin kontrollerini ertelemeleri gerekip gerekmediğini sorgulamaları önerilir. Gebelerin mutlak zorunlu olan tarama testleri ve aşılar dışındaki kontrollerini ertelemeleri gebelerin sağlığının korunması açısından önemlidir. Yüksek riskli gebeler dışındaki gebelerin zorunlu rutin kontroller ve özellikli durumlar (şiddetli baş dönmesi, ateş, karın ağrısı, sularının gelmesi, bacakta şişme ve kızarıklık, kanama, 1 saatten uzun süren rahim kasılmaları, şiddetli baş ağrısı, görme kaybı, çocuk hareketlerinin kaybolması gibi…) haricinde mümkün olduğunda sağlık konusundaki danışmalarını telefon veya internet üzerinden gerçekleştirmeleri tavsiye edilir.

Bu Belirtilerde Mutlaka Sağlık Kuruluşuna Başvurun

COVID-19 enfeksiyonunda en sık görülen belirtiler ateş yükselmesi(38 °C üstünde), kuru öksürük, yorgunluk, balgam çıkarma, nefes darlığı, kas ve eklem ağrıları, boğaz ağrısı, baş ağrısı, titreme, bulantı, kusma, burunda dolgunluk, diyare olarak sıralanır. Ayrıca koku ve tat duyusu kaybı, zihinsel bulanıklık, göğüste basınç hissi gibi farklı semptomlar da olabilir. Bu durumda bir sağlık kuruluşuna başvuru yapılması gerekebilir. Sağlık kuruluşlarına zorunlu başvurularda gebeye sadece sağlıklı bir kişinin refakat etmelidir, refakatçi kişi sağlık kuruluşunun dışında yakınını beklemeye hazır olmalıdır.

Rutin muayenelerinin de bu dönemde yapılmaması, pandeminin hız keseceği günlere ertelenmesi ve izolasyon kurallarına dikkat edilmesi çok önemlidir.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel
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