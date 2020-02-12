Haberler » Güncel » Gebelikte paraben içeren kozmetik ürünleri bebeğin kilolu olmasına yol açabilir - Haber

Gebelikte paraben içeren kozmetik ürünleri bebeğin kilolu olmasına yol açabilir

Gebelikte paraben içeren kozmetik ürünlerinin kullanımının, doğacak çocuğun kilolu olma ihtimalini artırdığı bildirildi.

12.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:02Gebelikte paraben içeren kozmetik ürünleri bebeğin kilolu olmasına yol açabilir
Gebelikte paraben içeren kozmetik ürünlerinin kullanımının, doğacak çocuğun kilolu olma ihtimalini artırdığı bildirildi.
Sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde 629 anne ve çocuklarının verileri incelendi.
Annelerin gebeliklerinin 34. haftasında paraben içeren kozmetik ürünü kullanıp kullanmadıkları hakkında bilgi verdiği araştırmada annelerden ayrıca idrar örneği istendi.
Her gün paraben içeren losyon ve makyaj ürünleri kullanan annelerin idrarında paraben miktarının arttığı, idrarında paraben seviyesi yüksek annelerin çocuklarının 8 yaşına kadar aşırı kilolu olma riskinin yükseldiği görüldü.
Daha önce yapılan araştırmalar, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan koruyucu madde parabenin, vücutta östrojeni taklit ederek hormonların normal fonksiyonlarını bozabileceğini göstermişti.
Uzmanlar, hamilelere ve emziren annelere paraben içermeyen kozmetik ürünleri kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Anne, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 16:45:37