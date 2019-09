Gebelikte yapılan doğru egzersizler süt miktarını artırıyor

Gebelikte yapılan doğru egzersizler süt miktarını artırıyorANKARA - Gebelik döneminde yapılan doğru egzersizler, annelerin ve bebeklerin sağlığı için büyük önem taşıyor. Kas gelişimini sağlamaya yardımcı olan egzersizler, annelerin doğum sonrası toparlanma süreçlerini hızlandırırken süt miktarını ve kalitesini de artırıyor. Ankara Şehir Hastanesi, anne adaylarının ve bebeklerinin sağlığı için "Gebe Okulu" hizmeti vermeye hazırlanıyor.Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde hazırlık çalışmaları süren ve daha önce Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren "Gebe Okulu"nda gebelere; diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, doktor, ebeler ve hemşireler tarafından 5 haftalık sertifikalı eğitim verilecek. Gebeler, okulda eğitimlerin yanı sıra pilates dersleri ve eşli doğum eğitimi de alabilecek. Gebeleri bilinçlendirmeye yönelik hazırlanan eğitimlerle, gebelikte yaşam kalitesini artırmak ve bebek bakımına dair bilinmesi gerekenleri doğru şekilde anne adaylarına aktarmak hedefleniyor.Egzersizler gebeliğin süresine göre belirleniyorAnkara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzm. Fzt. Büşra Canarslan, hastaneye gelen tüm gebelerin eğitime ve egzersizlere katılabileceğini belirterek, "Öncelikle anne adaylarının herhangi bir sıkıntısı olmaması gerekiyor. Biz bunun için doktorundan onay alıyoruz ve onay aldıktan sonra ilk hamile kaldığını öğrendiği andan itibaren egzersizlere başlanabiliyor ancak tabi ki çeşitleri farklı. İlk 12 hafta daha hafif daha germelerle ilerliyoruz 12'inci haftadan sonra kasları geliştirmeye yönelik, daha ilerleyici egzersizler, 35ten sonra yine daha hafif ve sonraki süreçte de doğum eğitimi veriyoruz. Yani doğuma hazırlık eğitimi hem ebelerimiz anlatıyor hem fizyo terapistlerimiz gösteriyor" diye konuştu.Gebelik dönemindeki doğru egzersizler süt miktarını artırıyorEgzersizin sağlıklı yaşamın bir parçası olduğunu hatırlatan Canarslan, gebelikte yapılan doğru egzersizlerle bebeklerin ve annelerin daha sağlıklı olduğunu söyledi. Canarslan egzersizin her yönden çok faydalı olduğunu vurgulayarak, "Kas gelişimi sağlanıyor, duruşu düzeliyor, sonraki toparlanması hızlanıyor, süt miktarı ve kalitesi artıyor. Hareket eden gebenin yağ oranı daha düşük olacaktır, vücudu daha sağlıklı olacaktır ve her şeyin yolunda gitme olasılığı daha yüksek olacaktır" şeklinde konuştu.Kontrollü yapılmayan yürüyüşler sakıncalı olabilirYürüyüşün de gebeler için faydalı olduğunu fakat kontrollü yapılmadığında sakıncaları olabildiği uyarısında bulunan Canarslan, gebelere bu okulda doğru yürüyüş ve ısınmanın nasıl yapılması gerektiğini öğrettiklerini kaydetti.Bunun haricinde gebelere ve pilatesi de önerdiklerini söyleyen Canarslan, "Hastane ortamında, fizyoterapistler eşliğinde öneriyoruz. Yürüyüş genel vücudu çalıştırır ama pilates tabi ki kaslara özel dokunuş yaptığı için kasları daha sağlam sonraki toparlanmayı daha çok hızlandırır" dedi.Eğitimler gebeleri bilinçlendirmeye yönelikGebeleri bilinçlendirmeye yönelik hazırlanan eğitim ve egzersiz programlarıyla ilgili konuşan Canarslan, "Amacımız; gebelerimizi bilinçlendirmek, korkularından arındırmak, sağlıklarını geliştirmek, gebelikteki yaşam kalitelerini artırmak, huzursuzluklarını azaltmak, psikolojilerini daha üst seviyede tutmak, eşlerinin onları daha iyi anlamasını sağlamak, birbirlerine destek olmalarını sağlamak, sonraki süreçte daha kolay toparlanmaları, bebeklerine çok daha sağlıklı birer anne olmalarını sağlamak. Burada emzirme eğitimleri de çok önemli nasıl emzireceklerini bildiklerinde bebekleriyle sadece işin keyfini yaşamak kalıyor gerisi bizde" ifadelerini kullandı. Anne adaylarının egzersiz yaparken dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu hatırlatan Canarslan, öncelikle gebelerin gözlem altında olmasının ve doğru hareketi doğru şekilde yapıyor olmasının çok önemli olduğunu vurguladı.Canarslan, egzersizlere katılan gebelerin kendisine dönüşlerinin çok olumlu olduğunu belirterek, "Sonrasında kas gelişimlerinin çok daha iyi olduğunu, tutulmaların azaldığını, ağrıların azaldığını söylüyorlar, duruşları ve yürüyüşleri değişiyor. Böylece günlük yaşamda kendilerini kısıtlamalarına gerek kalmıyor, çok daha güzel, çok daha rahat, keyifli bir gebelik geçirmiş oluyorlar. Gebeliği ağrılarla, sancılarla, yatarak hatırlamıyorlar da çok keyifli bir yolculuk olarak geçirmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.Anneler eğitimlerle kendini güvende hissediyorYeni doğum yapan ve doğumdan önce gebe okuluna ve egzersizlere katılan Yasemin Açıkgöz, doğum öncesinde gebe okuluna gittim, egzersiz yaptım ve hiç panik olmadım. Doğum, gayet rahat geçti. Hocalarım da çok destek oldular. Şu anda da çok iyiyim, ağrım da yok. Çok memnun kaldım. Herkese çok teşekkür ederim. Eğitimlerde; bebeği nasıl tutacağımızı, nasıl emzireceğimizi yani bebek ve anneye dair her şeyi öğrendiğim için bebeğimi kolaylıkla emzirebildim sıkıntı yaşamadım" dedi.Eğitime ve egzersizlere katılma imkanı bulan diğer gebeler ise, eğitimleri çok faydalı bulduklarını, bu eğitimlerle kendilerini güvende hissettiklerini ve doğum stresiyle başa çıkabildiklerini ifade ettiler.