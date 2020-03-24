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Gebze Belediyesi korona virüsüne karşı tedbirlerini sürdürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda korona virüsüne karşı belediye ekipleri dezenfekte ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

24.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:46
Gebze Belediyesi korona virüsüne karşı tedbirlerini sürdürüyor
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda korona virüsüne karşı belediye ekipleri dezenfekte ve hijyen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Salgına karşı vatandaşların mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda uyaran yetkililer dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların da çok dikkatli olmalarını, özellikle de sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi.

Gebze Belediyesine bağlı ekipler virüs salgınına karşı sürekli olarak dezenfekte çalışması yürütüyor. Toplu taşıma araçları, ibadethaneler, hastaneler ve kamu kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarını tekrarlayan ekipler meydan, cadde ve sokakları da köpüklü sularla yıkıyor.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz vatandaşları evde kalmaları konusunda uyararak, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi bu virüsle mücadelede en etkili çözüm uzak kalmak yani evinde kalmak. Ama bir yandan da hayat sürüyor. İşe giden, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız var. Gebze Belediyesi olarak bu anlamda dezenfekte ve hijyen çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızın virüsten en az şekilde etkilenmeleri için çalışıyoruz. Gebzeli hemşerimden bir kez daha rica ediyorum lütfen mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın ve evinizde kalın" dedi.

Alınması gereken tüm önlemleri aldıklarını ifade eden Başkan Büyükgöz, "Biz ekip arkadaşlarımızla birlikte vatandaşa hizmet etmek için görevimizin başındayız. Gebze Belediyesi olarak sadece dezenfekte çalışmaları gerçekleştirmiyoruz. Vatandaşlarımızın dışarı çıkmamaları için de önlemler alıyoruz. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın bu dönemde dışarı çıkmaları çok tehlikeli. Bu sebeple oluşturduğumuz ekiple onların isteklerini evlerine ulaştırıyoruz. 0262 606 04 70 nolu telefonlarımızdan sokağa çıkma yasağı bulunan ve hayati ihtiyaçları olan vatandaşlarımız bizleri arayarak yardım isteye bilirler. Sizler yeter ki evlerinizde sağlıklı kalın biz size geliriz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

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