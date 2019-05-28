Gebze Belediyesi'nden dolandırıcı uyarısı

Gebze Belediyesi
tarafından birim müdürlerinin isimlerini kullanarak bağış talebinde bulunan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürü Levent Sarğın'ın adı kullanılarak vatandaşların ve şirket tüzel kişilerinin telefonla arandığı, para ve yardım talep edildiği bilgisine ulaşan Gebze Belediyesi tarafından bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuldu. Gebze'de faaliyet gösteren şirketlerin, tüzel kişileri, yönetici, idarecilerini ve Gebzeli vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Gebze Belediyesi'nden yapılan açıklamada, bu tip girişimlerinde adli ve kolluk birimlerinin takibinde olduğunu da bildirdi. - KOCAELİ
Gebze Belediyesi
, Gebze
, 3. Sayfa
Kaynak: İHA