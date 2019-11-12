Gebze Belediyesi'nden kış öncesi yoğun çalışma

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında asfalt yama, kaldırım onarım ve parke yol çalışmaları yürütüyor. Kış mevsiminde trafikte sürücü ve yayaların daha sağlıklı ulaşım sağlamaları için çalışmalarına hız veren ekipler Köşklüçeşme Mahallesi 539 ve 543/2 Sokak, Hürriyet Mahallesi 2061 Sokak'ta tretuvar, Tepemanayır Mahallesi'nde parke yol ve Pelitli Mahallesi Sanayi Caddesi'nde asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Yetkililer çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceği bilgisini verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA