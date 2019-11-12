Haberler » Yaşam » Gebze Belediyesi'nden kış öncesi yoğun çalışma - Haber

Gebze Belediyesi'nden kış öncesi yoğun çalışma

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

12.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:48Gebze Belediyesi'nden kış öncesi yoğun çalışma
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında asfalt yama, kaldırım onarım ve parke yol çalışmaları yürütüyor. Kış mevsiminde trafikte sürücü ve yayaların daha sağlıklı ulaşım sağlamaları için çalışmalarına hız veren ekipler Köşklüçeşme Mahallesi 539 ve 543/2 Sokak, Hürriyet Mahallesi 2061 Sokak'ta tretuvar, Tepemanayır Mahallesi'nde parke yol ve Pelitli Mahallesi Sanayi Caddesi'nde asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Yetkililer çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceği bilgisini verdi. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
14:05 Kars Cumhuriyet Başsavcılığı fidan dağıttı
13:08 Lise öğrencileri Şeyh Edebali Üniversitesi'ni gezdi
13:05 Mescid-i Aksa'da imamlık yapan Abdülkerim Zorba Sakarya'da namaz kıldırdı
12:43 Gebze Belediyesi'nden kış öncesi yoğun çalışma
12:34 Başkan Büyükakın'dan engelli personele doğum günü sürprizi
22:09 15 metrelik su kuyusuna düşen adam yaşadıklarını anlattı: Öleceğimi sandım
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
14:12 Son dakika: Tuzla'da bir fabrikada yangın çıktı! Çevredeki okullar boşaltıldı
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12.11.2019 14:41:46