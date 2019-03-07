Kaynak: AA

KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi tanıtıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Gebze Kent Meydanı'nda yapımı tamamlanan kütüphanenin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, gençlerin ancak kitapla aydınlanabileceğini, kitaptan uzak toplumların gelişemeyeceğini ifade etti.Ergonomik kütüphane mobilyaları ile donatılmış Gebze Çoban Mustafa Paşa Kütüphanesi'nde 350 kişilik oturma ve ders çalışma alanı, grup çalışma odası (6 ve 12 kişilik iki adet), dijital oyun odası, çocuk bölümü, genç bölümü, dinlenme alanı, bireysel çalışma alanı ve dijital kütüphane erişim bölümleri bulunuyor.Kütüphanede, Türk klasiklerinden batı klasiklerine, ansiklopedilerden sözlüklere, 18 bin basılı kitap, 21 bin dijital e-kitaba erişim sağlanabilecek.