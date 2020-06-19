Gebze'de araçlar yağmur suyu ile dolan alt geçitte kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su dolan alt geçitte araçlar mahsur kaldı.

Gebze'de araçlar yağmur suyu ile dolan alt geçitte kaldı
19.06.2020 15:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:57
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su dolan alt geçitte araçlar mahsur kaldı. Sürücüler araçları iterek çıkarmaya çalıyor.

Kocaeli'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle bir çok yerde sel ve su baskınları meydana geldi. Sağanak yağışın etkili olduğu yerlerden biri olan Gebze ilçesi D-100 karayolu üzerinde bulunan Anibal köprülü kavşağındaki alt geçit yağmur suları ile doldu. İstanbul istikametini dolduran yağmur suları nedeniyle bazı araçlar su içinde kaldı. Bazı sürücüler, yağmur sularına saplanarak arızalan araçlarını iterek çıkarmaya çalışırken bazıları ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Büyük oranda su ile dolan, trafiğin tek şeritten kontrollü sağlandığı alt geçitte belediye ve Karayolları ekipleri su tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yağış sonrasında il genelinde etkili olan yağış sonrasında olumsuzluklara karşı 460 personel ile müdahale ediyor. Kocaeli genelinde birçok noktada görev yapan ekipler, hızlı bir şekilde olaylara müdahale etmeye devam ediyor. Büyükşehire bağlı itfaiye, İSU ve Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yağış sırası ve sonrasında teyakkuza geçerek, vatandaşların sorun yaşamaması için seferber oldu. Evlerin ve bahçelerin içinde biriken sular, itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, yollarda yaşanan su taşkınlarına anında müdahale edilerek, yaşanabilecek olumsuzlukların giderilmesi sağlanıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Sabah, Gebze, Güncel, Haber

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