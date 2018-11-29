Gebze'de Çöken Viyadükte Hayatını Kaybeden İşçilerin Cenazeleri Adli Tıp'tan Alındı

29 Kasım 2018 Perşembe 13:02



29 Kasım 2018 Perşembe 13:02

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı kapsamında yapımı devam eden viyadük inşaatında meydana gelen beton çökmesi sonucu hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi İstanbul Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumundan alındı.Kocaeli Gebze ilçesinde yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı kapsamında yapımı süren viyadük inşaatında dün meydana gelen beton çökmesi sonucu hayatını kaybeden Sıddık Canpolat ve Öztürk Yılmaz'ın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna getirilmişti. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından talihsiz işçilerin cenazeleri bugün öğle saatlerinde defnedilmek üzere Kocaeli'nin Darıca ilçesine götürüldü. - İSTANBUL