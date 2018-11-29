Gebze'de Çöken Viyadükte Hayatını Kaybeden İşçi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kocaeli
'nin Gebze
ilçesinde viyadük inşaatında dün meydana gelen beton çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Öztürk Yılmaz
son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz'ın kardeşi ve çocukları tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Kuzey Marmara
Otoyolu inşaatı kapsamında yapımı süren viyadük inşaatında dün meydana gelen beton çökmesi sonucu hayatını kaybeden Öztürk Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. Ümraniye
Ihlamurkuyu Camii'nde düzenlenen törene Öztürk Yılmaz'ın kardeşi Sercan Yılmaz, çocukları Batuhan Yılmaz
ve İrem Yılmaz, çok sayıda akrabası ile arkadaşları katıldı. Cenaze töreni sırasında işçinin kardeşinin ve çocuklarının tabuta sarılarak gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri dağladı. Yılmaz için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Alınan helalliğin ardından Yılmaz'ın cenazesi Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi. - İSTANBUL
29 Kasım 2018 Perşembe 16:44