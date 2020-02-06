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Gebze de denetimler devam ediyor

Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan fırınları denetledi.

06.02.2020 10:13 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:19Gebze de denetimler devam ediyor
Gebze Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan fırınları denetledi.

Gebze Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlere aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler tarafından, halkın tüketimine sunulan gıdaların gıda mevzuatına uygun ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şartlarda satılıp satılmadığı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odasının belirlediği ekmek tarifesine ve gramajına uyulup uyulmadığı hususlarında denetimler gerçekleştiriliyor.

Öte yandan çalışmalara devam eden Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından karne tatili boyunca tüm okullarda ilaçlama çalışması yapıldı. Belirlenen periyotlarla ilçe genelindeki okullarda halk sağlığı ve öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda eğitim görebilmeleri amacıyla haşerelere karşı ilaçlama ve diğer dezenfekte çalışmaları tamamlandı. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kocaeli, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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