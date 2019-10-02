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Gebze'de Ekim Meclisi ilk oturum gerçekleşti

Gebze Belediyesi Ekim Meclisi birinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti.

02.10.2019 12:56Gebze'de Ekim Meclisi ilk oturum gerçekleşti
Gebze Belediyesi Ekim Meclisi birinci oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti. Yenikent'te semt pazarının kurulmasına dair Zabıta Müdürlüğünün teklifi oy birliğiyle kabul edildi

Gebze Belediyesi Ekim Meclisi 1. oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleştirildi. Ekim Meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı. Önerge ile gündeme dahil edilen iki madde ile birlikte on sekiz gündem maddesi görüşülerek karar bağlandı ve ilgili komisyonlara sevk edildi. Gündemin 14 maddesi olan Hacı Halil Mahallesi, Adliye Caddesinin 176 ada 101 parsel içerisinden 10 metre genişliğinde yol açılarak E-5 yan yola bağlanmasına ilişkin Plan ve Proje Müdürlüğü teklifi oy birliği ile İmar Komisyonuna sevk edildi. Önerge ile gündeme dahil edilen Yenikent'te semt pazarının kurulmasına dair Zabıta Müdürlüğünün teklifi oy birliği ile meclisten geçti. Gebze Belediyesi Ekim ayı meclis oturumunun ikincisi 15 Ekim Salı günü saat 16: 00'da gerçekleşecek. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Zinnur Büyükgöz, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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